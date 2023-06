ഞങ്ങളുടെ ആശയ വിനമയ ആയുധം ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു, ആരും പരസ്പരം കളിയാക്കിയില്ല: ബിന്ദു ടീച്ചർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യമെന്ന് ഹരീഷ് പേരടി

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിന്റെ ഇംഗ്ളീഷ് പ്രസംഗത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിഹസിച്ചവർ ധാരാളമാണ്. എന്നാൽ ഇംഗ്ളീഷ് അത്ര നന്നായി അറിയില്ലെങ്കിലും ആ ഭാഷ ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു നടൻ ഹരീഷ് പേരടി. അന്യഭാഷ നടി നടൻമാർ ധാരളമുണ്ടായിരുന്നു, ആരും പരസ്പരം കളിയാക്കിയില്ല എന്ന് നടൻ ഹരീഷ് പേരടി പറയുന്നു.

READ ALSO: ലേക് ഷോർ ഇല്ലെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് ഒന്നുമില്ലായിരിക്കാം, ഷാജൻ സ്കറിയയുടെ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീർ യൂസഫലിയെ പൊള്ളിക്കും: കുറിപ്പ്

കുറിപ്പ് പൂർണ്ണ രൂപം

Wherever I go I take this memories with me…മലൈകൊട്ടൈ വാലിഭൻ…ഈ സിനിമയിൽ അന്യഭാഷ നടി നടൻമാർ ധാരളമുണ്ടായിരുന്നു..ആരും ഒർജിനൽ ഇംഗ്ലിഷുകാരല്ലായിരുന്നു…എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ communicative weapon അഥവാ ആശയ വിനമയ ആയുധം ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു…ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധത്തിന് മൂർച്ചപോരാ എന്നറിഞ്ഞിട്ടും (പ്രത്യേകിച്ചും എന്റെതിന്) ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു…ആരും പരസ്പരം കളിയാക്കിയില്ല …പകരം ഒരു പാട് സ്നേഹം പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചു…ബിന്ദു ടീച്ചർക്കും ഐക്യദാർഡ്യം…🙏🙏🙏❤️❤️❤️