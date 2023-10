ലോകകപ്പ് മത്സരം: ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനൽ വരെ എത്തു, കാരണങ്ങൾ നിരത്തി പണ്ഡിറ്റിന്റെ പ്രവചനം

ലോകകപ്പ് ഏകദിന മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ക്രിക്കറ്റ് പ്രവചനവുമായി നടനും സംവിധായകനുമായ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്. ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതിനാൽ കപ്പ് അടിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ത്യക്കാണ് എന്നു പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടുവെന്നും എന്നാൽ താൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ലെന്നും പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നു.

READ ALSO: സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഫിനത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സുവർണ്ണാവസരം! വിജയികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ

കുറിപ്പ്

പണ്ഡിറ്റിൻ്റെ cricket പ്രവചനം

അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് ഏകദിന World Cup തുടങ്ങിയല്ലോ .. ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതിനാൽ cup അടിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ത്യക്കാണ് എന്നു പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടു.. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല..

ഇന്ത്യ maximum semi final വരെ എത്തും.. കൂടെ Australia, Newzealand, England ടീമുകളും സെമിയിൽ എത്താം.. പാകിസ്താൻ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.. പക്ഷേ സെമിയിൽ എത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാകും..

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ലോക കപ്പിലും അത് നടത്തത്തിയ രാജ്യങ്ങൾ cup അടിച്ചു എങ്കിലും ഇത്തവണ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്നില്ല.. Australia, England ടീമുകൾക്ക് ആണ് cup സാധ്യത .

നിർണായക മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന താരങ്ങൾക്ക് അടി തെറ്റുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നത് ആണല്ലോ.. അത് കൊണ്ടാണ് Knockout മത്സരത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ സാധ്യത കാണാത്തത്.. എങ്കിലും ഭാഗ്യമുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ രോഹിത് ശർമ ജി വല്ല അത്ഭുതവും കാഴ്ച വെക്കുമോ അതല്ല, നിർണായക മത്സരങ്ങളിൽ മുമ്പ് ഏഷ്യ കപ്പിൽ സംഭവിച്ചത് പോലെ ബൗളർമാർ വല്ല അത്ഭുത പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ച് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുമോ എന്നു അറിയില്ല.. നോക്കാം..

ഇന്ത്യക്കായി രോഹിത് ജി, Subhmaan Gill ജി എന്നിവർ ടോപ് സ്കോറർ ആകും എന്ന് കരുതുന്നു.. ബൗളർമാരും മികച്ച പ്രകടനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.. കുൽദീപ് യാദവ് ജി ആകും wicket വേട്ടയിൽ മുന്നിൽ എന്നും പ്രവചിക്കുന്നു.

Warner ജി, Smith ജി, Maxwell ജി, Root ജി, ബാബർ അസം ജി , Riswan ജി, David Malan ജി എന്നിവരിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നു. എല്ലാ ടീമിലെയും സ്പിന്നർമാർ ഈ തവണ മികവ് പുലർത്തും എന്നു കരുതാം…

All the best team India

(വാൽ കഷ്ണം… ഇന്ത്യയുടെ playing 11 നെ കണ്ടെത്തുവാൻ രോഹിത് ജി ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടും.. എല്ലാവരും ഫോമിൽ ആണ്.. ആരെ കളിപ്പിക്കും, ആരെ ഒഴിവാക്കും ? സൂര്യ കുമാർ യാദവ് ജി, ഇഷാൻ കിഷൻ ജി അവസരം കിട്ടുവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.. എന്നാല് പ്രമുഖര് മോശമായി കളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ….)

By Santhosh Pandit (ഉരുക്കെടാ….)