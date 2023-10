‘ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ഹീറോസ് ഇല്ല, ഉള്ളത് ഇരകൾ മാത്രം’: ഹമാസിനെയും ഇസ്രയേലിനെയും വിമർശിച്ച് സൗദി രാജകുമാരൻ

ന്യൂഡൽഹി: ഗാസയിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഹമാസിനെയും ഇസ്രയേലിനെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സൗദി രാജകുമാരൻ ഫൈസൽ. ഈ പോരാട്ടത്തിൽ വീരന്മാരില്ലെന്നും ഇരകൾ മാത്രമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പലസ്തീനിലെ സൈനിക ഓപ്ഷനെ താൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെയും കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ സോവിയറ്റ് സാമ്രാജ്യത്തെയും ഓർമപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അധിനിവേശത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും സൈനികമായി പോലും തങ്ങളുടെ അധിനിവേശത്തെ ചെറുക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ഇസ്രായേലിന് അതിശക്തമായ സൈനിക മേധാവിത്വമുണ്ടെന്നും അത് ഗാസയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന നാശം ലോകത്തിന് കാണാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുദ്ധത്തിന് തുടക്കമിട്ട ഒക്‌ടോബർ 7-ലെ ഹമാസിന്റെ ആക്രമണത്തെ അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ യുദ്ധത്തിനിരയാക്കുന്നതിനെ താൻ നിശിതമായി അപലപിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത്തരം ലക്ഷ്യം ഹമാസിന്റെ ഇസ്ലാമിക സ്വത്വത്തിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നുവെന്നും ഫൈസൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിരപരാധികളായ കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും വൃദ്ധരെയും കൊല്ലുന്നതിനെതിരെയും ആരാധനാലയങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതിനെതിരെയും ഇസ്‌ലാമിക ഉത്തരവുകളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎൻ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇസ്രായേൽ നഗരങ്ങളിൽ ഹമാസിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണങ്ങളും ക്രൂരമായ തിരിച്ചടികളും ഇതുവരെ 5,800 പേരുടെ ജീവനെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പലസ്തീൻ പ്രശ്‌നത്തിൽ സമാധാനപരമായ പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനുള്ള സൗദി അറേബ്യയുടെ ശ്രമം ഹമാസ് അട്ടിമറിച്ചതിനെതിരെയും സൗദി രാജകുമാരൻ ആഞ്ഞടിച്ചു. ഗാസയിലെ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച ഇസ്രായേൽ-സൗദി അറേബ്യ ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാക്കിയത് ഒരു നിർണായക പശ്ചാത്തലമാണെന്ന് ഒന്നിലധികം വിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു. ഗാസയിലെയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെയും നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയ ഇസ്രായേലിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

During the keynote address by Senior Advisor to the Board, King Abdullah Petroleum Studies & Research Center (KAPSARC) @Adam_Sieminski. #BakerLive pic.twitter.com/pLcXxt2Qtd

— Baker Institute (@BakerInstitute) October 17, 2023