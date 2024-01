ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍-ബാറ്റര്‍ റിഷഭ് പന്ത് കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ടിരുന്നു. 2022 ഡിസംബര്‍ 31-നായിരുന്നു ഋഷഭ് പന്തിന്റെ കാര്‍ ഡല്‍ഹി-റൂര്‍ക്കി ഹൈവേയില്‍ ഡിവൈഡറില്‍ ഇടിച്ചു കത്തിയത്. അന്ന് സാരമായ പരിക്കുകള്‍ ആയിരുന്നു താരത്തിന് ഏറ്റത്. ഒരു വഴിയാത്രക്കാരന്റ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിൽ നിന്നും പന്ത് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ആ പരിക്കിന്റെ ശേഷം മത്സര ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം മൈതാനത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു വര്‍ഷമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിക്കിന്റെയും വീണ്ടെടുക്കലിന്റെയും സമയക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സ് ഒരു വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

2024-ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ (ഐപിഎല്‍) പ്രവര്‍ത്തനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാനാണ് പന്ത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പന്തിന്റെ സഹതാരവും അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ പന്തിനെ ഒരു വര്‍ഷമായി കളിയില്‍ നിന്ന് അകറ്റിനിര്‍ത്തിയ നിര്‍ഭാഗ്യകരമായ അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഋഷഭിന്റെ അമ്മയുടെ നമ്പര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹോദരിയില്‍ നിന്ന് തനിക്ക് ഒരു കോള്‍ വന്നതും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. അപകടത്തിൽ പന്ത് മരിച്ച് പോയെന്നായിരുന്നു താൻ അടക്കമുള്ളവർ കരുതിയിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

‘രാവിലെ ഏഴോ എട്ടോ മണിക്ക് പന്തിന്റെ സഹോദരി പ്രതിമ എന്നെ വിളിച്ചു. ഋഷഭ് പന്തുമായി ഞാന്‍ അവസാനമായി സംസാരിച്ചത് എപ്പോഴാണെന്ന് അവള്‍ക്ക് അറിയണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിലും നടന്നില്ലെന്ന് ഞാന്‍ വിശദീകരിച്ചു. അവന്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രതിമ അടിയന്തരമായി പന്തിന്റെ അമ്മയുടെ കോണ്‍ടാക്റ്റ് നമ്പര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവന്‍ മരിച്ചെന്നാണ് ഞാന്‍ ആദ്യം കരുതിയത്’, അക്‌സർ പറഞ്ഞു.

