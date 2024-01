അയോധ്യ; ‘രാം ലല്ല’യുടെ പ്രതിഷ്ഠാ വിശേഷങ്ങൾ, പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുമ്പ് ശരിയായ ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കും

ന്യൂഡൽഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു. ‘രാം ലല്ല’യുടെ വിഗ്രഹം ഇന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. പ്രധാന ചടങ്ങ് ജനുവരി 22 ന് വലിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുമെങ്കിലും ജനുവരി 16 മുതൽ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു ജനുവരി 18 ന് വിഗ്രഹം ശ്രീകോവിലിൽ സ്ഥാപിക്കും. രാം ലല്ലയുടെ വിഗ്രഹം ഇന്ന് രാവിലെ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു.

Uttar Pradesh | Ramlalla’s representative idol was carried across the Ram Temple premises in Ayodhya earlier today.

ജനുവരി 23 മുതൽ രാമക്ഷേത്രം പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ‘ദർശനത്തിനായി’ തുറക്കുമെന്ന് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചമ്പത്ത് റായ് പറഞ്ഞു. രാജ്യം മുഴുവനും രാമമേയാണ് (ഭഗവാന്റെ വ്യാപ്തി). രാമന്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചോദനവും വിശ്വാസവും ഭക്തിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നുവെന്നും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ നല്ല ഭരണത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ശ്രീരാമനെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു.

#Breaking: A procession was taken out with the Ram Lalla idol. Watch!

The idol of Ram Lalla was taken to the premises of Ram Mandir, and proper rituals will be followed before the Pran Pratistha, which is scheduled to take place on Jan 22…: @MohitBhatt90 shares with @Swatij14 pic.twitter.com/IagCq3gUtn

