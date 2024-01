അയോദ്ധ്യ: ലോകമെമ്പാടും പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങിന്റെ ആഘോഷ നിറവിലാണ്. ഓരോ ശ്രീരാമഭക്തനും ഇന്നേ ദിനം അയോദ്ധ്യയുടെ മണ്ണിലെത്താൻ കൊതിക്കുകയാണ്. കൃത്യം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:29:8 ന് പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങ് നടന്നു. പവിത്രമായ അഭിജിത്ത് മുഹൂര്‍ത്തമായിരുന്നു ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. 84 സെക്കന്‍ഡാണ് പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠാ മുഹൂര്‍ത്തം. അയോധ്യയിലെ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാം ലല്ല വിഗ്രഹം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി 11 മണിയോടെ ക്ഷേത്രനഗരിയിലെത്തിയിരുന്നു. 12 ന് പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഗണേശപൂജയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിഷ്‌ഠാ ചടങ്ങിനായി മുഖ്യ സേവകൻ നരേന്ദ്ര മോദി രാം ലല്ലയുടെ ‘സങ്കല്പം’ ഏറ്റുവാങ്ങി. ശേഷമായിരുന്നു രാം ലല്ലയുടെ പ്രാണ പ്രതിഷ്ഠാ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.

ക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു മണിയോടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. പിന്നീട് കുബേർ തില ക്ഷേത്രദർശനം കൂടി കഴിഞ്ഞാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അയോദ്ധ്യയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുക.

