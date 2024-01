ന്യൂഡല്‍ഹി : ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ സര്‍വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഗ്യാന്‍വാപി സമുച്ചയത്തിന്റെ സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നതോടെ അവകാശവാദവുമായി വി.എച്ച്.പി. ഗ്യാന്‍വാപി ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് വി.എച്ച്.പിയുടെ ആവശ്യം. ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികള്‍ ഗ്യാന്‍വാപി മസ്ജിദില്‍ നിന്ന് ഒഴിയണമെന്നും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എഎസ്ഐ സർവേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലാണ് പള്ളി പണിതതെന്നാണ് എന്ന് വി.എച്ച്.പി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നേരത്തെ, ഹിന്ദുപക്ഷ അഭിഭാഷകന്‍ വിഷ്ണു ശങ്കര്‍ ജെയിന്‍ സമയമായ ആവശ്യവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഔറംഗസേബ് ഒരു മഹത്തായ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രം തകർത്തതിന് ശേഷമാണ് മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് ജെയിൻ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെ പ്രതിമകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ രണ്ട് ബേസ്‌മെൻ്റുകളിൽ നിന്ന് സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയതായും അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കേസിലെ മുസ്ലീം ഹർജിക്കാർ, എഎസ്ഐയുടെ സർവേ റിപ്പോർട്ട് അന്തിമ വിധിയല്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.

ശനിയാഴ്ച, തർക്കസ്ഥലത്ത് ‘വസുഖാന ഏരിയ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന’ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ‘ശിവലിംഗ’ത്തിന് ‘സേവാ പൂജ’ അർപ്പിക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളെ അനുവദിക്കണമെന്ന് വിഎച്ച്പി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 1947 ആഗസ്ത് 15 ന് ഈ ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ മതപരമായ സ്വഭാവം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണെന്നും എഎസ്ഐ ശേഖരിച്ച തെളിവുകളും നിഗമനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നുവെന്ന് വിഎച്ച്പി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡൻ്റ് അലോക് കുമാർ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, 1991 ലെ ആരാധനാലയ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 4 പ്രകാരം പോലും, ഈ ഘടന ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ് മാന്യമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനും കാശി വിശ്വനാഥയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് കൈമാറാനും സമ്മതിക്കണമെന്ന് വിഎച്ച്പി പള്ളിയുടെ പരിപാലകരായ ഇൻ്റസാമിയ കമ്മിറ്റിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭാരതത്തിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹാർദ്ദപരമായ ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പായിരിക്കും ഈ നീതിപൂർവകമായ നടപടിയെന്ന് വിഎച്ച്പി വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും കുമാർ പറഞ്ഞു.

ഗ്യാൻവാപി തർക്കത്തിന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുണ്ട്. എന്നാൽ 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമുച്ചയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാ ശൃംഗർ ഗൗരി സ്ഥലത്ത് തടസ്സമില്ലാതെ ആരാധന നടത്താനുള്ള അവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയതോടെയാണ് വിഷയം വീണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായത്. 2022 ഏപ്രിലിൽ, സമുച്ചയത്തിൻ്റെ വിവാദ സർവേ നടത്താൻ പ്രാദേശിക കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. അത് പെട്ടെന്ന് പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഒടുവിൽ ആ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ സർവേ പൂർത്തിയായി, എന്നാൽ മുസ്ലീം പക്ഷം ഇത് തർക്കിച്ചപ്പോഴും അഭ്യാസത്തിൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ ശിവലിംഗം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഹിന്ദു പക്ഷം അവകാശപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല. കണ്ടെത്തിയ കെട്ടിടം ആചാരപരമായ വുദുവാണെന്ന് മുസ്ലീം പക്ഷം വാദിച്ചപ്പോഴും കോടതി സമുച്ചയത്തിന് മുഴുവൻ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുകയും മസ്ജിദ് സമുച്ചയത്തിനുള്ളിലെ വസുഖാന പ്രദേശം സീൽ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.

