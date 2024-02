കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നുണ ഫാക്ടറിയില്‍ വിരിയിച്ചെടുത്ത മറ്റൊരു വ്യാജം: സന്ദീപ് വാചസ്പതി

ആലപ്പുഴ: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറല്‍ സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. പോരാളി ഷാജി മുതല്‍ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വരെ ഏറ്റു പാടുന്ന പല്ലവിയാണിത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നുണ ഫാക്ടറിയില്‍ വിരിയിച്ചെടുത്ത മറ്റൊരു വ്യാജം എന്നതിന് ഉപരി യാതൊരു വിധ വസ്തുതയും ഇല്ലാത്ത പ്രചരണമാണ് ഇതെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സന്ദീപ് വാചസ്പതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സഹിതം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Read Also: അമ്മയെയും മകനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വ്യവസായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം..

‘കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യത്തിന്റെ ഫെഡറല്‍ സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. പോരാളി ഷാജി മുതല്‍ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വരെ ഏറ്റു പാടുന്ന പല്ലവിയാണിത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നുണ ഫാക്ടറിയില്‍ വിരിയിച്ചെടുത്ത മറ്റൊരു വ്യാജം എന്നതിന് ഉപരി യാതൊരു വിധ വസ്തുതയും ഇല്ലാത്ത പ്രചരണമാണിത്. ഭാരത ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 1 തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ‘ India, that is Bharat, shall be a union of states and the territory of India consists of that of the states,….. എന്ന വാചകത്തൊടെയാണ്.

ഭരണഘടന നിര്‍മ്മാണ സമിതിയില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചര്‍ച്ച ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ തന്നെ ഡോ. ബി.ആര്‍. അംബേദ്കര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരുത്തിയതും ഭരണഘടനയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയതുമാണ്. പക്ഷേ മറ്റെല്ലാത്തിലും എന്ന പോലെ ഇക്കാര്യത്തിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ അവരുടെ രാഷ്ട്ര വിരുദ്ധ നിലപാട് ഉളുപ്പില്ലാതെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. കാര്യം അറിയാതെ ബിജെപിക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ഇത് ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു’.

‘ഒരു ഫെഡറല്‍ സംവിധാനത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് കേന്ദ്രവുമായി ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കരാര്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ അധികാരമുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഭാരതത്തിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും അത്തരമൊരു അവകാശമില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല കേന്ദ്രത്തിന് വേണമെങ്കില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഘടന മാറ്റാനും പുന:സംഘടിപ്പിക്കാനും അധികാരമുണ്ട്. (അതാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കണ്ടത്)’

”Indestructible Union of Destructible States ‘ എന്നതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അതായത് വിഘടിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിഘടിപ്പിക്കപ്പെടാന്‍ സാധിക്കാത്ത കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം. ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേക രാജ്യം ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അത് അട്ടത്ത് ഇരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് സാരം. ഭാരതം ഒരു രാജ്യമേ അല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ ഇതിനെ ഫെഡറല്‍ രാജ്യമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം അറിയാന്‍ പാഴൂര്‍ പടിപ്പുര വരെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല’.