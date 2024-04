62 രൂപയുടെ ബില്ലിന് പകരം യുവാവിന് വന്നത് 7 കോടി !

ന്യൂഡൽഹി: നോയിഡയിൽ യൂബർ ഓട്ടോയിൽ യാത്ര ചെയ്ത യുവാവിന് 7 കോടി രൂപയുടെ ബിൽ. നോയിഡയിലെ ദീപക് തെംഗുരിയ എന്ന ഉപഭോക്താവിന് ആണ് ഭീമമായ തുക ബിൽ വന്നത്. 62 രൂപയുടെ ഓട്ടത്തിനാണ് 7 കോടി രൂപ ആയത്. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ നോയിഡയില്‍ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ദീപക് എന്ന യുവാവാണ് യാത്രക്കായി ഊബർ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാല്‍ യാത്ര അവസാനിക്കുംമുമ്പ് ദീപക്കിന് ആപ്പില്‍ ബില്‍ വന്നതാവട്ടെ 7.66 കോടിയും.

ഇതിനൊപ്പം 1.6 കോടി ടിപ്പും 5.9 കോടി വെയ്റ്റിങ് ചാര്‍ജും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഊബര്‍ ഡ്രൈവര്‍ തന്നെ കാത്ത് ഒരു നിമിഷം പോലും നിന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ദീപക് വിഡിയോയില്‍ പറയുന്നത്. അക്ഷയ് മിശ്ര എന്ന അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നുമാണ് വീഡിയോ എക്സില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ചന്ദ്രയാനിലേക്ക് ഒരു റൈഡ് ബുക്ക് ചെയ്​താല്‍ പോലും ഇത്രയും ചിലവ് വരില്ല എന്നാണ് ആശിഷ് വീഡിയോക്ക് കമന്‍റ് ചെയ്​തത്.

വീഡിയോ കാണാം:

Hey, sorry to hear about the trouble. Please allow us sometime while we are looking into this issue for you. We will get back to you with an update.

— Uber India Support (@UberIN_Support) March 29, 2024