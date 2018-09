ന്യൂഡൽഹി: പൊലീസുകാരെ മര്‍ദ്ദിച്ചും പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ തകര്‍ത്തും രക്ഷപെടുന്ന പ്രതികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. രണ്ട് പൊലീസുകാരെ മര്‍ദ്ദിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലാക്കിയാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍നിന്ന് പ്രതികള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ആയുധവുമായി പ്രതികളിലൊരാള്‍ പൊലീസുകാരെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. മണ്‍വെട്ടി ഉപയോഗിച്ച് ഇയാള്‍ പൊലീസുകാരെ പിന്നില്‍നിന്ന് തലയ്ക്ക് അടിച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം.

#WATCH Dramatic visuals of an undertrial prisoner viciously attacking two prison guards at a police station in Bhind on 9th September. One police personnel has been referred to Delhi for treatment, another is under treatment at a district hospital in Bhind (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/eXEQ5eH51y

— ANI (@ANI) September 11, 2018