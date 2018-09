ഗ്ലാസില്‍ താഴെ ഭാഗത്ത് കട്ടന്‍ ചായ മുകളില്‍ പാല്‍ അതിനു മീതെ പത; പൊന്നാനിയിലെ ഈ ചായയടി കണ്ടത് ലക്ഷങ്ങൾ

പൊന്നാനിയിലെ വിഡിയോ കണ്ടത്. ‘ദി ചപ്പാത്തി ഫാക്ടറി’ എന്ന ഹോട്ടലിലെ സ്‌പെഷ്യല്‍ ചായയടിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ചാവിഷയം. ഗ്ലാസില്‍ താഴെ ഭാഗത്ത് കട്ടന്‍ ചായ മുകളില്‍ പാല്‍ അതിനു മീതെ പത എന്നിങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസില്‍ ചായക്കായി തയ്യാറാക്കി വെയ്ക്കുന്നത്. 1.26 മില്യണധികം ആളുകളാണ് 40 സെക്കന്റ് മാത്രം നീളുന്ന ഈ വിഡിയോ കണ്ടത്. ശേഷം രണ്ട് വിരല്‍ കൊണ്ട് ചായ ഗ്ലാസെടുത്ത് മറിച്ച് തിരിക്കും.

വീഡിയോ കാണാം;

How tea is served at The Chappati Factory in Ponnani, Kerala. 🇮🇳 pic.twitter.com/8cxJctMrJT

— Megha Mohan (@meghamohan) September 9, 2018