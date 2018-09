ബീഹാര്‍: സഹപ്രവര്‍ത്തകയായ നഴ്‌സിനെ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവ ഡോക്ടറെ നഴ്‌സുമാര്‍ ചേര്‍ന്ന് തല്ലിയോടിച്ചു. ബീഹാറിലെ കത്തിഹാര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം.ഇവിടുത്തെ ശസ്ത്രക്രിയാ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടറായ ജാവേദാണ് രണ്ടാംവര്‍ഷ ട്രെയിനിയായ നഴ്‌സിനെ ഉപദ്രവിയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഡോക്ടറെ കുറേ നഴ്‌സുമാര്‍ ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദ്ദിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വയറലായിക്കഴിഞ്ഞു.

സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ ഡോക്ടര്‍ക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡോക്ടര്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരാക്കി. ഡോക്ടറെ തങ്ങള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കാന്‍ ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതര്‍ നിലപാടെടുത്തു. ഇതോടെ രോഷാകുലരായ സഴ്‌സുമാര്‍ ഡോക്ടറെ കൈയ്യില്‍ കിട്ടിയതെല്ലാം എടുത്ത് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ ഇയാളെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും നടന്നില്ല. ഇതില്‍ ചിലര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. തുടര്‍ന്ന് സംഭവസ്ഥലത്ത് പോലീസ് എത്തി. എന്നാല്‍ തല്ല് സഹിക്കാനാവാതെ ഡോക്ടര്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

ഇയാളെ കൊല്ലൂ … എന്ന് അലറിക്കൊണ്ട് നഴ്‌സുമാര്‍ വട്ടംകൂടി ഡോക്ടറെ ആക്രമിക്കുന്ന വീഡിയോ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ ആണ് പുറത്തുവിട്ടത്. വീഡിയോ കാണാം:

#WATCH: Nurses of a hospital in Katihar beat up a doctor who allegedly molested a female medical staff. #Bihar pic.twitter.com/CgoEiN97VA

— ANI (@ANI) 16 September 2018