ചന്ദ്രന്‍ ചുറ്റാനൊരുങ്ങി കോടീശ്വരന്‍: ആദ്യ യാത്രികന്റെ വിവരങ്ങള്‍ അറിയാം

വാഷിങ്ടണ്‍: ചന്ദ്രനും ചുറ്റും പറക്കാനൊരുങ്ങി ജപ്പാന്‍ കോടീശ്വരന്‍. യുസാകു മയേസാവയാണ് ഈ യാത്രികന്‍. അമേരിക്കയിലെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ ഏജന്‍സിയായ സ്‌പേസ് എക്‌സിന്റെ റോക്കറ്റിലാണ് യുസാകുവിന്റെ യാത്ര. സ്‌പേസ് എക്‌സാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ചന്ദ്രന്‍ യാത്രയ്‌ക്കൊരുങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയെന്ന പദവിയാണ് ഇതോടെ കോടീശ്വരനായ യുസാകു സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

The first private passenger to fly around the Moon aboard BFR is fashion innovator and globally recognized art curator Yusaku Maezawa.

