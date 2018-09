ഡൽഹി : ഭർത്താവിനെ ട്രോളുന്നവര്‍ക്ക് മറുപടിയുമായി ഇന്ത്യൻ ടെന്നീസ് താരം സാനിയ മിര്‍സ. ഏഷ്യാ കപ്പിലെ ഇന്ത്യാ-പാക്കിസ്ഥാന്‍ പോരാട്ടത്തിന് മുമ്പ് ഭര്‍ത്താവും പാക്ക് താരവുമായ ഷൊയൈബ് മാലിക്കിന്റെ പേരില്‍ തന്നെ ട്രോളുന്നവര്‍ക്ക് മറുപടിയാണ് സാനിയ നൽകിയത്.

ഇന്ത്യാ -പാക്ക് മത്സരത്തിന് ഇനി 24 മണിക്കൂര്‍ ഇല്ലെന്നും, ഇനി കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ നിന്ന് സൈന്‍ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും സാനിയ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. കാരണം ഇനി കാണാനും കേള്‍ക്കാനും പോകുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സാധാരണക്കാരനെപ്പോലും അസുഖബാധിതനാക്കുമെന്നും, അപ്പോള്‍ ഒരു ഗര്‍ഭിണിയുടെ കാര്യം പറയേണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ ഓര്‍ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം മാത്രമാണെന്നും സാനിയ ട്വിറ്ററില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Soo less than 24hrs to go for this match,safe to sign out of social media for a few days since the amount of nonsense thts gonna b said here can make a ‘regular’ person sick ,let alone a pregnant one🙄Later guys!Knock yourselves out!BUT remember-ITS ONLY A CRICKET MATCH! Toodles!

— Sania Mirza (@MirzaSania) September 18, 2018