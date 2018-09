ഏഷ്യാ കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചയ്‌ക്കിടെ അവതാരകന്‍ നടുവിരല്‍ ഉയര്‍ത്തി കാട്ടിയത് വിവാദമാകുന്നു. വാര്‍ത്താ ബുള്ളറ്റിന്‍ തുടങ്ങിയതറിയാതെയാണ് പാക് വാര്‍ത്താ അവതാരകനായ റാസാ മെഹ്‌ദി നടുവിരല്‍ ഉയര്‍ത്തി കാട്ടിയത്. ബുള്ളറ്റിന്‍ തുടങ്ങിയില്ലെന്ന് കരുതിയായിരുന്നു റാസയുടെ അഭ്യാസം.

വീഡിയോ കാണാം;

When panel producer is in so much hurry to switch!!! RIP Journalism 👇 pic.twitter.com/6NeYRwxNvB

— Syed Raza Mehdi (@SyedRezaMehdi) September 22, 2018