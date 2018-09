വൻ ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ സുനാമി : ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്

ജക്കാർത്ത : ഇന്തോനേഷ്യയിൽ സുലവേസി ദ്വീപിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിന് ശേഷം സുനാമിയും.എ.എഫ്.പി.വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സുലവേസി തീരത്തേക്ക് സുനാമി തിരമാലകള്‍ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇന്‍ഡോനീഷ്യന്‍ ടിവിയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. രണ്ട് മീറ്റര്‍ വരെ തിരമാലകള്‍ ഉയര്‍ന്നതായാണ് ബി.ബി.സിയുടെ റിപ്പോർട്ട് . അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സുനാമി മൂലമാണോ എന്ന സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. റി​ക്ട​ർ​സ്കെ​യി​ലി​ൽ 7.7 രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇതിനു ശേഷം ഇന്തോനേഷ്യന്‍ ദുരന്ത ലഘൂകരണ ഏജന്‍സി സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയും മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം മുന്നറിയിപ്പ് പിന്‍വലിക്കുകയും ചെയ്തു.

Another view of the major tsunami reported to have hit Palu, Indonesia after M 7.5 earthquake today, Sept 28! Report: Catastrophes Mundiales pic.twitter.com/TShiOyTViB

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) September 28, 2018