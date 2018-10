പിതാവ് മകളുടെ കല്ലറ പണിഞ്ഞത് അവൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഐഫോണ്‍ മാതൃകയില്‍

റഷ്യ: പിതാവ് മകളുടെ കല്ലറ പണിഞ്ഞത് അവൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആപ്പിള്‍ ഐഫോണ്‍7 മാതൃകയില്‍. മകള്‍ മരിച്ചതിന്റെ വേദനയില്‍ അച്ഛന്‍ അവളുടെ ഏറ്റവും പ്രയ്യപ്പെട്ട വസ്തുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അന്ത്യ വിശ്രമത്തിന് സ്ഥലം ഒരുക്കിയത്.

At the rate humankind is going, this could well be the next must-have iPhone accessory! pic.twitter.com/pY86Bumpss

— RT (@RT_com) October 1, 2018