പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു

അമരാവതി: മുതിര്‍ന്ന തെലുങ്ക് ദേശം പാര്‍ട്ടി നേതാവും ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എംഎല്‍സിയുമായ എം.വി.വി.എസ് മൂര്‍ത്തി (76) വാഹനാപകടത്തില്‍ മരിച്ചു. യുഎസിലെ അലാക്‌സയില്‍ വെച്ച്‌ ഹൈവേയില്‍ ട്രക്കുമായി കാര്‍ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. മൂര്‍ത്തിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പേരും അപകടത്തില്‍ മരിച്ചു. അമേരിക്കന്‍ സമയം തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം വന്യമൃഗ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു പോകവെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന സ്വകാര്യ പരിപാടിക്ക് അലാക്‌സയിലെത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Deeply saddened by the sudden demise of my long term associate, a sincere party member and parliamentarian, MVVS Murthy garu in a road accident. May his soul rest in peace. My condolences to the bereaved family.

