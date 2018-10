പ്രധാനമന്ത്രി കള്ളനാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയം മോഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള കള്ളന്‍; വൈറലായി ഒരു ട്വീറ്റ്

ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ട്വീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ചാവിഷയം. ബെലാകു എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ പിതാവ് പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത ട്വീറ്റും അതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നൽകിയ മറുപടിയുമാണ് ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റുന്നത്. പിറന്നാളിന് എന്ത് സമ്മാനം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബെലാകുവിന് ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. മോദിജിയുടെ ചിത്രമുള്ള കേക്ക് വേണം. ഇത് ബെലാകുവിന്റെ പിതാവ് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. മോദിയുടെ ചിത്രമുള്ള ബെലാകുവിന്റെ പിറന്നാള്‍ കേക്കും ട്വീറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. ബെലാകുവിനെക്കുറിച്ചറിഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി അവള്‍ക്ക് പിറന്നാളാശംസയും നേർന്നു.

ഇന്നെന്റെ മകള്‍ ബെലാകുവിന്റെ പിറന്നാള്‍ ആണ്. എന്താണ് പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ സമ്മാനം വേണ്ടതെന്ന് ഞാന്‍ അവളോടു ചോദിച്ചു. മോദിജിയുടെ ചിത്രം പിറന്നാള്‍ കേക്കില്‍ വേണമെന്നായിരുന്നു അവളുടെ മറുപടി. ‘മോദി ശരിക്കും കള്ളനാണ്. കുട്ടികളുടെ വരെ മനം കവര്‍ന്ന കള്ളന്‍’- ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ബെലാകുവിന്റെ അച്ഛന്റെ ട്വീറ്റ്.

Please convey my blessings to young Belaku.

I pray for her happiness and good health. https://t.co/5SshoUvtNW

