കിം ജോങ് ഉന്നുമായി വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി

സോൾ: ഉത്തര കൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോംഗ് ഉന്നുമായി യുഎൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോ വീണ്ടും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മുന്പത്തേക്കാളും ഉപയോഗപ്രദമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച എന്നും കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കണം സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇനിയും അകലെ ആണെന്നും ചര്‍ച്ചയ്ക്കു ശേഷം പോംപിയോയുടെ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇത് നാലാം തവണയാണ് പോംപിയോ ഉത്തര കൊറിയയിൽ എത്തുന്നത്. സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പരസ്പര വിശ്വാസം വളർത്തുക എന്നതാണ് തന്റെ ലക്‌ഷ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കിമ്മുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രവും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ പങ്ക് വച്ചു.

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 7, 2018