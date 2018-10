തമിഴ് നടൻ ജോൺ വിജയിക്കെതിരെ മീടൂ ആരോപണവുമായി ടെലിവിഷന്‍ അവതാരക ശ്രീരഞ്ജിനി. 2014 ൽ ജോണിൽ നിന്നും ഏറ്റ അനുഭവം അവർ അവരുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ആണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

“ജോണ്‍ വിജയ്യുമായി ഞാനൊരു അഭിമുഖം നടത്തിയിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം ഒരു അര്‍ധരാത്രിയില്‍ പൊടുന്നനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫോണ്‍ കോള്‍ വന്നു. അഭിമുഖം എപ്പോഴാണ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുക എന്നത് അറിയിക്കാഞ്ഞതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയിച്ചു. പാതി ഉറക്കത്തിലായിരുന്ന ഞാന്‍ പിറ്റേന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ സംഭാഷണം തുടരാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു അങ്ങേത്തലയ്ക്കല്‍. ഫോണ്‍ സെക്സിനുള്ള സാധ്യതയാണ് ആ സംഭാഷണത്തിലൂടെ അയാള്‍ അന്വേഷിച്ചത്” അവർ പറയുന്നു.

#MeToo This incident happened in 2014 with actor John Vijay. Thanks hubby @NOTamitbhargav for the nudge. And thanks @Chinmayi @TheRestlessQuil for making noise. I'm speaking up too! #TimesUp @muthupradeep you know when this happened. pic.twitter.com/EfzqdgDvVH

