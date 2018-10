രജനി – കാർത്തിക് സുബ്ബുരാജ് ചിത്രം പേട്ടയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയായി

സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി വ്യത്യസ്ത സിനിമകളുടെ തോഴൻ കാർത്തിക്ക് സുബ്ബരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് പേട്ട. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തി ആയി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വിവരം. രജനീകാന്ത് തന്നെയാണ് വിവരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

It’s a wrap for #Petta . 15 days ahead of schedule. I thank @sunpictures @karthiksubbaraj @DOP_Tirru and the entire team Involved. Here’s Wishing everyone a very happy #Vijayadashami 🙏🏻

തമിഴരരുടെയും മലയാളികളുടെയും പ്രിയങ്കരനായ മക്കൾ സെൽവൻ വിജയ് സേതുപതി ആണ് ചിത്രത്തിൽ വില്ലൻ വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഇവർക്ക് പുറമെ ബോളിവുഡ് അഭിനയ ചക്രവർത്തി നവാസുദിൻ സിദ്ദിഖിയും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാനവേഷത്തിൽ എത്തുന്നു. ബോബി സിംഹ ആണ് മറ്റൊരു പ്രധാനകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Thanks thalaivaaaa 🙏 Best days of my life…. Dream come true…. #Petta shoot wrapped… Thanks to the whole team for making this happen…. Still can't believe that I directed a Thalaivar film… All feels like a dream… https://t.co/cFR93QbEMq

