ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശ്വസിക്കുന്ന കാട്; രഹസ്യം വെളുപ്പെടുത്തി ഫോബ്സ്

ഒട്ടാവ: ഒട്ടേറെ പേരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ശ്വസിക്കുന്ന കാട് എന്ന പേരില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായ കാടിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ രഹസ്യം വെളുപ്പെടുത്തി ഫോബ്സ്. വൈറലാകുന്ന വീഡിയോ മനുഷ്യനെ പോലെ ശ്വസിക്കുന്ന കാടിന്റെതാണ്. വൈറലായ ഈ വീഡിയോ ഇതിനോടകം 40 ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ കാണ്ടു കഴിഞ്ഞു.

തുടര്‍ന്ന് വീഡിയോ വ്യാജമാണെന്നും പ്രചരിച്ചിരിച്ചപ്പോളാണ് കാടിന്റെ രഹസ്യവുമായി ശാസ്ത്രലോകം എത്തിയത്. കാനഡയിലെ ക്യുബെക് റീജിയണിലെ സ്‌കെര്‍ കോര്‍ പ്രവിശ്യയിലെ വനത്തിനുളളില്‍ നിന്നാണ് ഈ വൈറല്‍ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാറ്റാണ് ഈ അത്ഭുത പ്രതിഭാസത്തിനു കാരണമെന്നാണ് ഫോബ്സിന്റെ വിശദീകരണം. ശക്തിയേറിയ കൊടുങ്കാറ്റില്‍ മണ്ണ് വെളളം കൊണ്ട് നിറയുന്നതോടെ ഈര്‍പ്പമുളളതാക്കും. കൂടാതെ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശി അടിക്കുമ്പോള്‍ വേരുകള്‍ക്കൊപ്പം മണ്ണും ഉയര്‍ന്നുപൊങ്ങും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഫോബ്‌സിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്തുതന്നെയായാലും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ അത്ഭുത പ്രതിഭാസം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

The ground looks like it's breathing in this Quebec forest. pic.twitter.com/AeETAYJOdN

— Daniel Holland (@DannyDutch) October 20, 2018