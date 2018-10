മസ്‌കറ്റ്: എഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി ഹോക്കി ഫൈനലിൽ ഇന്ന് തീപാറും പോരാട്ടം.ഒമാനില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമയം രാത്രി 10.40നാണ് ഇന്ത്യ- പാകിസ്ഥാന്‍ തമ്മിലുള്ള കലാശ പോരാട്ടം നടക്കുക. ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ജേതാക്കളായ ജപ്പാനെ സെമിയിൽ രണ്ടിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകള്‍ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിലേക്ക് കടന്നത്. മലേഷ്യയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് പാകിസ്ഥാനും ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചത്. വാശിയേറിയ പോരാട്ടം തന്നെ കളിക്കളത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

FT. The Indian Men's Hockey Team ward off a late fight-back from Japan to claim victory in the Semi-Final of the Hero Asian Champions Trophy 2018 on 27th October and set up a clash in the Final against Pakistan.#IndiaKaGame #HeroACT2018 #INDvJPN pic.twitter.com/k8Vn3DRhQA

— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 27, 2018