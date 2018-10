ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ: വൈറലായി പോലീസുകാരിയുടെ ചിത്രം

ലകനൗ: ജോലികിടയിലും കുഞ്ഞി്‌നെ നോക്കാന്‍ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന യുവതിയായ പോലീസ്‌കാരിയുടെ ചിത്രം വൈറലാകുന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നാണ് മാതൃത്വത്തിന്റേയും ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റേയും സന്ദേശം ഒരു പോലെ നല്‍കുന്ന ഈ ചിത്രം. ആറുമാസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കി കിടത്തി ജോലി ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്.

വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തു തന്നെ ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാന്‍ ചിത്രത്തിനായിട്ടുണ്ട്. അര്‍ച്ചന എന്ന യുവതിയാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഡസ്‌കില്‍ ഉറത്തി കിടത്തി ജോലികള്‍ നോക്കുന്നത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ചിത്രം വൈറലായതോടെ ഇവര്‍ക്കു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തു നല്‍കണമെന്ന അഭിപ്രായവുമായി നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെത്തി. കൂടാതെ അര്‍ച്ചനയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ പ്രശംസിക്കാനും ആരും മറന്നില്ല. നേരത്തേ ഹൈദരാബാദില്‍ മറ്റൊരു വനിത പരീക്ഷയ്ക്കു പോയപ്പോള്‍ കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിച്ചത് ഒരു പൊലീസുകാരന്‍ ആയിരുന്നു.

Meet ‘MotherCop’ Archana posted at kotwali jhansi for whom the duties of motherhood & the department go side by side !

She deserves a Salute !! pic.twitter.com/oWioMNAJub

— RAHUL SRIVASTAV (@upcoprahul) October 27, 2018