മുംബൈ: മുംബൈയിലെ നാഗര്‍ദാസ് റോഡിലുള്ള ബാന്ദ്ര ഫയര്‍ സ്റ്റേഷനു സമീപം ലാല്‍മതിയിലെ ചേരിയില്‍ വന്‍ തീ പിടുത്തം. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയക്കായിരുന്നു സംഭവം. ലെവല്‍ -3 ഫയര്‍ അപകടമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി ഒമ്പത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തന യൂണിറ്റുകള്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തീ പിടുത്തിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ആളപയമോ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളോ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

Avoid off ramp near Bandra Reclamation, big fire looks like originated from the shanty under the bridge. #mumbai #bandra pic.twitter.com/w0FB5o56bm

— Mike Melli (@mikemelli) October 30, 2018