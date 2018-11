ബംഗളൂരു: ദേശീയ, സംസ്ഥാന മീറ്റുകളില്‍ വിജയം നേടിയ കായിക താരങ്ങള്‍ക്ക് മന്ത്രി ആര്‍.വി. ദേശ്പാണ്ഡെ സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റുകള്‍ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. സ്റ്റേജില്‍ നില്‍ക്കുന്ന മന്ത്രി താഴെ നില്‍ക്കുന്ന താരങ്ങള്‍ക്ക് കിറ്റ് ഓരോന്ന് വീതം എറിഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണ്.

#WATCH Karnataka Revenue Minister RV Deshpande throws sports kits from a stage at national, state and district level athletes, in Karwar’s Haliyala. (31.10.18) pic.twitter.com/m82LYSh9wL

— ANI (@ANI) November 1, 2018