VIDEO: ബസപകടം: 24 മരണം

മാണ്ഡ്യ•കര്‍ണാടകയിലെ മാണ്ഡ്യ ജില്ലയില്‍ ബസ് കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 24 യാത്രക്കാര്‍ മരിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പാണ്ഡവപുര താലൂക്കിലെ കനഗനമരാഡി ഗ്രാമത്തില്‍ കാവേരി നദിയില്‍ നിന്നുള്ള വി.സി കനാലിലാണ് സംഭവം. മരിച്ചവരില്‍ ഏറെയും സ്കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ്.

ഉച്ചയ്ക്ക് 12.25 ഓടെയാണ് ബസ് കനാലില്‍ വീണതെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്.

വെള്ളത്തില്‍ വീണ ബസ് പൂര്‍ണമായും മുങ്ങി. ബസില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ചാടിയ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

20 people died in #Mandya district of #karnataka when a private bus plunged into a cannal, rescue operation is still on… @NewsNationTV pic.twitter.com/bJtvuPU2qo

— yasir mushtaq (@path2shah) November 24, 2018