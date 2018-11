ശ്രീനഗര്‍: ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം പങ്കുവച്ച ചിത്രം രാജ്യ സ്‌നേഹികളെ കണ്ണീരണിയിച്ചു. സ്വന്തം രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികന്റെ പിതാവിനെ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഏവരുടേയും മനം കവര്‍ന്നത്. സൈന്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലാണ് ചിത്രം പങ്കു വച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരിക്കലും ഒറ്റക്കല്ല എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ അടിക്കുറിപ്പ്.

ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച ലാന്‍സ് നായിക് നസിര്‍ അഹമ്മദ് വാനിയുടെ പിതാവിനെയാണ് സൈനികന്‍ ചിത്രത്തില്‍ ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊടകം തന്നെ രാജ്യമൊട്ടാകെയുള്ള ജനങ്ങള്‍ ചിത്രം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നസീറിന്റെ മൃതദേഹം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്‌കരിക്കുന്ന ചടങ്ങിനിടെ പകര്‍ത്തിയ ചിത്രമാണ് സൈന്യം പങ്കു വച്ചത്. ഞായറാഴ്ച ഷോപിയാനില്‍ ലഷ്‌കര്‍ ഇ തോയ്ബ, ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീന്‍ ഭീകരരുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് നസീര്‍ അഹമ്മദ് വാനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

A serving #IndianArmy officer consoling father of Lance Naik Nazir Ahmad of 34 Rashtriya Rifles, who lost his life fighting terrorists in #Shopian in Kulgam district of J&K. #IndianArmy #SalutingtheBraveheart #Braveheart @PIB_India @SpokespersonMoD pic.twitter.com/k2Yklmf1Ev

— ADG PI – INDIAN ARMY (@adgpi) November 28, 2018