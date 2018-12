പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനവുമായി ഫിഫ പ്രസിഡന്റ്

ബ്യൂണസ് ഐറിസ് : അർജന്‍റീനയിൽ ജി 20 ഉച്ചകോടിക്കെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനവുമായി ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്‍റിനോ. മോദിയുടെ പേരെഴുതിയ ജഴ്സിയാണ് ഇന്‍ഫാന്‍റിനോ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. ശേഷം ഇൻഫാന്‍റിനോയ്ക്ക് ഒപ്പമുള്ള ചിത്രം നരേന്ദ്ര മോദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഒപ്പം അർജന്‍റീനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫുട്ബോളിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അർജന്‍റീന താരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനപ്രിയരാണെന്നും ട്വിറ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.

Impossible to come to Argentina and not think about football. Argentinian players are tremendously popular in India.

Today, received this jersey from @FIFAcom President Gianni Infantino. I thank him for the kind gesture. pic.twitter.com/6IszG7fyFC

— Narendra Modi (@narendramodi) December 1, 2018