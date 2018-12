With real AK 47 at the army expo in Kohima. Relaxed !കോഹിമയിലെ ആർമി എക്സ്പോയിൽ നിന്ന്: യഥാർത്ഥ എ കെ 47 തോക്കുമായി ഒരു റിലാക്‌സേഷൻ

Gepostet von Alphons Kannanthanam am Mittwoch, 5. Dezember 2018