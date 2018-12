ടൈം പേഴ്സണ്‍ ഓഫ് ദ ഇയര്‍ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു

വാഷിങ്ടണ്‍: ടൈം പേഴ്സണ്‍ ഓഫ് ദ ഇയര്‍ പുരസ്കാരം നാല് പേര്‍ക്കും ഒരു മാധ്യമ സ്ഥാപനത്തിനും. കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ജമാല്‍ ഖഷോഗി അടക്കമുളളവര്‍ക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ആദ്യമായാണ് ജീവിച്ചിരിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ ടൈം പേഴ്സണ്‍ ഓഫ് ദ ഇയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

മരിച്ചിട്ടും വാര്‍ത്തലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതായിരുന്നെന്ന് ടൈം എഡിറ്റര്‍ ഇന്‍ ചീഫ് ഫെല്‍സെന്താള്‍ വ്യക്തമാക്കി. മരിയ റെസ്സ, വാ ലോണ്‍, ക്യാവ് സോ ഊ എന്നിവരാണ് പുരസ്കാരം നേടിയ മറ്റ് മൂന്ന് പേര്‍. കാപിറ്റല്‍ ഗസറ്റെ എന്ന വാര്‍ത്താ ചാനലും പുരസ്കാരം പങ്കിട്ടു.

“This is the first time we’ve chosen someone no longer alive as Person of the Year, but it’s also very rare that a person’s influence grows so immensely in death.” TIME Editor-in-Chief @efelsenthal talks Jamal Khashoggi’s 2018 Person of the Year cover pic.twitter.com/KTbgsK0AFt

