പരിശീലകനെ പുറത്താക്കി മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ്

ലണ്ടന്‍: പരിശീലകൻ ഹോസെ മൗറീഞ്ഞോയെ മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് പുറത്താക്കി. സീസണില്‍ ക്ലബിന്റെ മോശം പ്രകടനമാണ് പുറത്താക്കലിന് പിന്നിലെ കാരണം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ലിവര്‍പൂളിനോട് മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ആരാധകര്‍ക്ക് ഇടയില്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും കോച്ചിനെ പുറത്താക്കിയതായി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുകയുമായയിരുന്നു.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018