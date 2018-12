ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുത്ത് ഷാർജ പോലീസ്

View this post on Instagram

في إطار حرصها على رعاية الجوانب الإنسانية للنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة تستضيف حفل ميلاد طفل أحد نزلائها . في إطار اهتمامها بأوضاع النزلاء ، ورعاية حقوقهم الإنسانية ، وحرصها على تمكينهم من التواصل مع أفراد أسرهم ، استجابت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة لرغبة أحد نزلائها في تنظيم حفل ميلاد طفله البالغ من العمر 12 سنة داخل المؤسسة ، حيث تم تجهيز موقع خاص لاستقبال الطفل وأقيم حفل الميلاد بحضور والده ووالدته وسط فرحة أفراد أسرته الذين شاركوا بحضور الحفل إلى جانب العميد أحمد شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية والعقيد منى سرور مديرة سجن النساء بالمؤسسة . وأكدت العقيد منى سرور ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص إدارة المؤسسة على رعاية الجوانب الإنسانية للنزيل و تغيير نظرته إلى المجتمع والحياة ، ومساعدته على كسر حاجز العزلة النفسية وتجاوز الظروف التي دفعت به إلى مخالفة القوانين ومواجهة العقوبات القانونية واشارت العقيد منى سرور على الاهتمام الذي توليه القيادة لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية ، وأوضاعهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية، ومسؤوليتها نحو فئة المحكومين الذين دفعت بهم الظروف والعوامل المختلفة إلى الحبس مشيرةً الى أن المؤسسة تعمل إلى الأخذ بأيديهم وتعديل سلوكهم ، وتأهيلهم للعودة أفرادا صالحين وإعادة دمجهم في المجتمع و تمكينهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية .