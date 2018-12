ബ്രസീല്‍: ഏറെ ആരാധകരുള്ള ബ്രസീലിയന്‍ താരമാണ് നെയമര്‍. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആരാധകരെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം നേടുക എന്നത് നെയ്മറിന്റെ ശീലവുമാണ്. കളിക്കളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള താരത്തിന്റെ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചകളില്‍ നിറയാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തണ തന്റെ ഹെയര്‍ സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ചാണ് ലോകം മൊത്തമുള്ള ആരാധകര്‍ സംസാരിക്കുന്നത്.

നെയ്മര്‍ തന്നെയാണ് തന്റെ പുതിയ ഹെയര്‍ സ്റ്റൈലിന്റെ ചിത്രം ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതിനോടകം തന്നെ താരത്തിന്റെ ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വലിയ ഓളമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Neymar getting his new hair. 😂 pic.twitter.com/wdoNdcjFYC

— Brazil Football 🇧🇷 (@BrazilEdition2) December 20, 2018