ഭുവനേശ്വവര്‍: രാജ്യത്ത് വീണ്ടും സെല്‍ഫി ദുരന്തം. സെല്‍ഫി എടുക്കുന്നതിനായി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മുകളിലേയ്ക്കു കയറിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥി മരിച്ചു. സെല്‍ഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വീണാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. കട്ടക്ക് സ്വദേശിയായ രോഹന്‍ മിശ്രയാണ് മരിച്ചത്. ഒഡീഷയിലെ ഭീംകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപം മയൂര്‍ബഞ്ജിലാണ് അപകടം നടന്നത്.

കൂട്ടുക്കാര്‍ക്കൊപ്പം ഭീംകുണ്ടിലെത്തിയ രോഹന്‍ സെല്‍ഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ കാല്‍തെറ്റി വെള്ളച്ചാട്ടത്തില്‍നിന്ന് പുഴയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. അതേസമയം അപകട ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിനോടകം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിലേയ്ക്ക് വീണപ്പോള്‍ പാര്‍ക്കെട്ടുകളില്‍ കയറി രക്ഷപ്പെടാന്‍ രോഹന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

Odisha: A student from Cuttack District died today after slipping into a water body at Bhima Kunda, a picnic spot in Mayurbhanj district, reportedly while taking a selfie with his friends. Case registered. pic.twitter.com/csDTqg5xsd

— ANI (@ANI) December 30, 2018