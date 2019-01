സൂറത്ത്: വിവാഹ ക്ഷണക്കത്തില്‍ വിവാഹ സംബന്ധിയായ വിവരങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം മോദിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന അഭ്യര്‍ത്ഥന അടങ്ങിയ വിവാഹ ക്ഷണക്കത്ത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വെെറലാകുന്നു.വധുവിന്റെ വീട്ടുകാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ ക്ഷണക്കത്തിലാണ് ആവശ്യം.

2019 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മോദിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വോട്ട് എന്നതാണ് ഞങ്ങള്‍ക്കുള്ള സമ്മാനം എന്നായിരുന്നു ക്ഷണക്കത്തിലെ പരാമര്‍ശം. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ് ഈ ക്ഷണക്കത്ത്.

@narendramodi Sir. With my wedding invitation card, I am trying to explains the lot of achievement, schemes by Modi Govt. & Urging all invitees get the use. Hand to hand helping them to get the max.benefit . I believe "We have to take care of Modi, Modi will take care of nation. pic.twitter.com/tZcgdX7uUw

— Bhushan Branson (@mf5245pd) January 3, 2019