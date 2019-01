ഡൽഹി : യുജിസി 2018 ലെ നെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് ഫലം പുറത്തുവിട്ടത്. ഫലം ntanet.nic.in.എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.2018 ഡിസംബറിലാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്. മറ്റ് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇക്കുറി പരീക്ഷ ഓണ്‍ലൈന്‍ രീതിയിലാണെന്നതാണ് വലിയ മാറ്റം.

ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് നെറ്റിന്റെ ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആർ. സുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞു.പരീക്ഷയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 9,56,837 വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് 6,81,930 പേരാണ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തത്.എൻസിഎ പ്രകാരം 44,001 പേർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ യോഗ്യത നേടി. 3,883 പേർക്ക് ജെആർഎഫ് യോഗ്യതയും ലഭിച്ചു.

ഫലങ്ങൾ അറിയാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ

ഘട്ടം 1: ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക, ntanet.nic.in

ഘട്ടം 2: ഫലം കാണുക “കാണുക ഫലം കാണുക – UGC നെറ്റ് ഡിസംബർ ഡിസംബർ 2018”

സ്റ്റെപ്പ് 3: അപേക്ഷാ നമ്പർ / റോൾ നമ്പർ, ജനനതീയതി, സുരക്ഷ എന്നിവ നൽകണം

ഘട്ടം 4: നിങ്ങൾ നൽകിയ വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക

ഘട്ടം 5: അടുത്ത പേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ എൻടിടി നെറ്റിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുക

UGC NET results declared by NTA in record time. Login to check results now. pic.twitter.com/8tKwuk4qlw

— R. Subrahmanyam (@subrahyd) January 5, 2019