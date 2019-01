ട്വീറ്റില്‍ പിഴച്ച് പ്രീതി സിന്റ; ആഘോഷമാക്കി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ഐതിഹാസിക ടെസ്റ്റ് പരമ്പര വിജയിച്ചതോടെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകം ടീമിന് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും വരെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര നേട്ടത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് ട്വീറ്റിട്ടിരുന്നു. നിരവധി അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് ഐ.പി.എല്ലില്‍ കിങ്സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബിന്റെ സഹ ഉടമയായ പ്രീതി സിന്റയും ചരിത്ര വിജയത്തില്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇന്ത്യക്ക് അഭിനന്ദനവുമായെത്തിയത്. എന്നാല്‍ അഭിനന്ദനത്തില്‍ പറ്റിയ പിഴവുമൂലം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ട്രോളുകള്‍ക്ക് ഇരയാവുകയാണ് പ്രീതി. ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ ഒരു ടെസ്റ്റ് മത്സരം വിജയിക്കുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യന്‍ ടീമായ ഇന്ത്യക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ എന്നായിരുന്നു ട്വീറ്റ്. എന്നാല്‍ ഓസ്ട്രേലിയയില്‍ ടെസ്റ്റ് പരമ്പര നേടുന്ന ആദ്യ ഏഷ്യന്‍ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ.

Half knowledgable very dangerous not the first team to win Test match madam first team to Win Test series Test matches have been won in past also

— Miheer Shah (@MiheerShah79) January 7, 2019