ന്യൂഡല്‍ഹി : ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ ആരാധകര്‍ക്ക് ഏറെ ആവേശം നല്‍കിയ ഒന്നായിരുന്ന ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ടിം പെയ്‌നും ഇന്ത്യന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ഋഷഭ് പന്തും തമ്മിലുള്ള വാക്‌പോര്. ഇതിനിടയില്‍ പെയ്ന്‍ ഋഷഭിനെ ‘കുട്ടികളെ നോക്കുന്നവന്‍’ എന്ന് കളിയാക്കിയതും അതിന് ഋഷഭ് ന്ല്‍കിയ മറുപടിയുമൊക്കെ ഏറെ രസകരമായ മൂഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്ക് സാക്ഷിയായി.

ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി വരെ കളിക്കാര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സ്വീകരണത്തിനിടയില്‍ ഇക്കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞതും ഏറെ വാര്‍ത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. ടിം പെയിനിന്റെ ഭാര്യയും ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ‘തന്റെ കുട്ടിയെ നോക്കാന്‍ ഋഷഭ് എവിടെ’ എന്ന ട്രോളിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്‌സ്മാനുമായ രോഹിത് ശര്‍മ്മയും പന്തിനെതിരെ ട്രോളുമായി രംഗത്തെത്തി. ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലാണ് ഋഷഭിനെ ട്രോളി രോഹിത് രംഗത്ത് വന്നത്.

‘ശുഭദിനം സുഹൃത്തെ, നീ നന്നായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുമെന്ന് കേട്ടല്ലോ, അത്യാവശ്യമായി ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കാന്‍ ആള്‍ വേണമായിരുന്നു. നീ വന്നാല്‍ റിതികയ്ക്കും സന്തോഷം ആകും.’ എന്നായിരുന്നു രോഹിതിന്റെ ട്വീറ്റ്. സമൂഹ മാധ്യമത്തില്‍ രോഹിതിന്റെ ട്വിറ്റ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഹിറ്റായി. ഈയടുത്താണ് രോഹിത് റിഥ്വിക ദമ്പതികള്‍ക്ക് പെണ്‍കുഞ്ഞ് പിറന്നത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹം ഓസീസ് പരമ്പര ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത്.

Morning buddy. Heard your a good baby sitter, need one right now. Ritika will be quite happy 😃 @RishabPant777 https://t.co/JkGWTYpnBk

