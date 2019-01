സിഡ്‌നി : 1986ല്‍ അലന്‍ ബോര്‍ഡറും സംഘവും അണിഞ്ഞ വിഖ്യാത ജഴ്‌സിയണിഞ്ഞ് കളിക്കളത്തില്‍ ഇറങ്ങാനൊരുങ്ങി ടിം ആസ്‌ട്രേലിയ. ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലാണ് ഓസീസ് ടീം തങ്ങളുടെ പഴയ വേഷത്തില്‍ കളത്തിലിറങ്ങുക.

മൂന്ന് ഏകദിനങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം 12ന് സിഡ്‌നിയില്‍ നടക്കും. അഡ്‌ലെയ്ഡിലും(15) മെല്‍ബണിലും18) ആണ് രണ്ടും മൂന്നും ഏകദിനങ്ങള്‍. ഈ ജേഴ്‌സിയില്‍ കളിക്കാന്‍ സാധിച്ചതില്‍ തങ്ങള്‍ ഏറെ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണെന്ന് ടീം അംഗങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചു.

Peter Siddle is pumped the Aussies are wearing the retro ODI kit to take on India!#AUSvIND | @alintaenergy pic.twitter.com/aGmpgXMrl2

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 10, 2019