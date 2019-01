മെല്‍ബണ്‍: സൂപ്പർ താരം റോജർ ഫെഡററെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തിയ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണില്‍ പരിശീലന മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി മെല്‍ബണ്‍ പാര്‍ക്കിലെ ലോക്കര്‍ റൂമിന് അകത്തേക്ക് കയറാനെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. കളിക്കാര്‍ക്കും കോച്ചിനും ഒഫീഷ്യല്‍സിനും നല്‍കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണ്‍ അക്രഡിറ്റേഷന്‍ പാസ് ഫെഡറിന്റെ കൈവശമില്ലാതിരുന്നതാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തടയുവാനുള്ള കാരണം.

