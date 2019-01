‘ശതം സമർപ്പയാമി’ അര ലക്ഷം രൂപ കർമ്മ സമിതിക്ക് സംഭാവന നൽകി സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്

ശബരിമല കർമ്മ സമിതിയുടെ ശതം സമർപ്പയാമി കാമ്പയിനിൽ പങ്കെടുത്ത്‌ നടൻ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റും. ശബരിമല കർമ്മ സമിതി 100 രൂപ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്‌ എന്നാൽ ഞാൻ 51000 രൂപ സമർപ്പിക്കുന്നതായ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പറഞ്ഞു. തന്റെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റിലാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്.

പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കാണാം: Dear facebook family,

ഞാ൯ ശബരിമല ക൪മ്മ സമിതിയുടെ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്ത് 51,000/- (അമ്പത്തൊന്നായിരം രൂപ മാത്രം ) അവരുടെ അക്കൗണ്ടില് നിക്ഷേപിച്ച വിവരം ഏവരേയും സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു…( അവര് 100രൂപ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്…)

I am very happy to transfer Rs. 51,000/- (Rupees fifty one Thousand only) to the Sabarimala Karma Samithi..

എല്ലാവ൪ക്കും നന്മ ആശംസിക്കുന്നു..

By Santhosh Pandit