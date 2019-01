കൊച്ചി : നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്നാരംഭിച്ച ഐഎസ്എൽ മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനു സമനില. എ​ടി​കെയുമായുള്ള മത്സരത്തിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് സമനില പിടിച്ചത്. പു​തി​യ പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍റെ കീ​ഴി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച്ച വെച്ചെങ്കിലും ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സിനു ജയിക്കാനാകാത്തത് ആരാധകരെ നിരാശയിലാഴ്ത്തി.

The final whistle rings out in Kochi, where two late goals see @KeralaBlasters and @ATKFC share the spoils in #KERKOL!#HeroISL #LetsFootball #FanBannaPadega #BreakKeBaad pic.twitter.com/o9Uft4NVq3

— Indian Super League (@IndSuperLeague) January 25, 2019