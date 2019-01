ഇന്തോനേഷ്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റൺ കിരീടം ചൂടി സൈന

ജക്കാർത്ത : ഇന്തോനേഷ്യൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റൺ കിരീടം ചൂടി ഇന്ത്യയുടെ സൈന നെഹ്‌വാൾ. കലാശ പോരാട്ടത്തിൽ കരോലിനാ മാരിൻ പരിക്കേറ്റു പിന്മാറിയതോടെ സൈന ജയം ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ഗെയിമിൽ 10-4 നു മുന്നിട്ടു നിന്നപ്പോഴാണ് മാരിൻ പരിക്കേറ്റു പിന്മാറിയത്. സ്പാനിഷ് താരമായ മാരിന്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ അഞ്ചാം സീഡും സൈന എട്ടാം സീഡുമായിരുന്നു.

So hard to see as an athlete. Reigning Olympic champion ⁦@CarolinaMarin⁩ retires hurt with a knee injury vs ⁦@NSaina⁩ in the final of Indonesia Open. Hope its not too serious for Marin. Congrats Saina. 8th final here 👌 pic.twitter.com/tqjnlLpAld

— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) January 27, 2019