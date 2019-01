മധുരരാജയില്‍ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ആടിപ്പാടി സണ്ണി ലിയോണ്‍ : ഷൂട്ടിങ്ങ് ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത്

കൊച്ചി : മമ്മൂട്ടി ചിത്രം മധുരരാജയിലെ ഷൂട്ടിങ് ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തു വിട്ട് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. ബോളിവുഡ് സൂപ്പര് താരം സണ്ണി ലിയോണിനോടൊപ്പം മമ്മൂട്ടി ചുവട് വെക്കുന്ന ഗാനത്തില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രമാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തു വിട്ടത്. കസവ് മുണ്ടും ഷര്‍ട്ടുമിട്ട മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം സണ്ണി ലിയോണും ഇരിക്കുന്ന പാട്ടിലെ ഒരു ഫ്രെയിമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാവുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങിനായി ഏതാനും ദിവസം മുമ്പാണ് സണ്ണി കൊച്ചിയിലെത്തിയത്.

മലയാളത്തില്‍ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റായ പോക്കിരി രാജയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് മധുരരാജ. ആദ്യചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത വൈശാഖ് തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗവും ഒരുക്കുന്നത്. ഉദയകൃഷ്ണയുടെ തിരക്കഥയില്‍ ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് നെല്‍സണ്‍ ഐപ്പാണ്. പീറ്റര്‍ ഹെയ്‌നാണ് ആക്ഷന്‍ കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

തമിഴ് താരം ജയ്, മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ഒരു മുഴുനീള കഥാപാത്രമായി ചിത്രത്തിലെത്തുമെന്നാണ് സൂചന. തെലുങ്ക് താരം ജഗപതി ബാബുവാണ് വില്ലന്‍. ഇതിനു പുറമെ മലയാളം , തമിഴ് , തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലെ വന്‍ താരനിരയും അണിനിരക്കുന്നു.

