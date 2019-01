പാട്‌ന : കോണ്‍ഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ രാമനായി ചീത്രീകരിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് പോസ്റ്ററുകള്‍. ബിഹാറില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മെഗാ റാലിയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി സ്ഥാപിച്ച പോസ്റ്ററിലാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ രാമനാക്കി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവര്‍ രാമനാമം ജപിച്ചിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങള്‍ സ്വയം രാമനാകും എന്നാണ് പോസ്റ്ററിലെ വാചകം. ഫെബ്രുവരി 3 നാണ് റാലി.

സോണിയ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും മന്‍മോഹന്‍സിംഗും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളും സംസ്ഥാന നേതാക്കളും പോസ്റ്ററിലുണ്ട്. പാര്‍ലമെന്റിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാമന്റെ ചിത്രത്തിലെ തല മാത്രം മാറ്റിയാണ് രാഹുല്‍ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോ ചേര്‍ത്തുവച്ചത്. നേരത്തെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും സമാന രീതിയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ രാമനായി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു.

Bihar: Congress President Rahul Gandhi portrayed as Lord Ram on a poster in Patna. pic.twitter.com/La4ZcL64GY

— ANI (@ANI) January 29, 2019