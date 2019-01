ആദ്യ തോൽവിയുടെ ക്ഷീണം മാറ്റി ബെംഗളൂരു : നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെതിരെ തകർപ്പൻ ജയം

ബെംഗളൂരു : ഈ ഐഎസ്എൽ സീസണിലെ ആദ്യ തോൽവിയുടെ ക്ഷീണം മാറ്റി ബെംഗളൂരു എഫ്.സി ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 14ആം മിനിറ്റിൽ മിസ്ലാവ് കൊമൊര്‍സ്‌കിയിലൂടെ ലഭിച്ച സെൽഫ് ഗോളും,71ാം മിനിറ്റില്‍ ചെഞ്ചോയിലൂടെ നേടിയ ഗോളും ബെംഗളൂരുവിന്റെ ജയം ഉറപ്പിച്ചു. 60ാം മിനിറ്റില്‍ ഗലേഗോയാണ് നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ ആശ്വാസ ഗോൾ നേടിയത്.

