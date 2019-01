കടുത്ത രോഗാവസ്ഥയിലും പോരാട്ട വീര്യം അണയാതെ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ പരീക്കര്‍ : മൂക്കില്‍ ട്യൂബിട്ട് ബജറ്റ് അവതരണം

പനാജി :മൂക്കില്‍ ട്യൂബിട്ട് സഹായികള്‍ക്കൊപ്പം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനെത്തി ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനകാര്യ മന്ത്രിയുമായ മനോഹര്‍ പരീക്കര്‍. അവസാന ശ്വാസം വരെയും ഗോവയെ ആത്മാര്‍ത്ഥമായും അര്‍പ്പണബോധത്തോട് കൂടിയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് പരീക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

പാന്‍ക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിച്ച അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് എതാനു നാളുകളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു പരീക്കര്‍. അസുഖത്തെ തുടര്‍ന്ന് പരീക്കര്‍ കഴിഞ്ഞവര്‍ഷം ഗോവ, മുംബൈ, ദല്‍ഹി, യു.എസ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

കടുത്ത രോഗാവസ്ഥയിലും പോരാട്ട വീര്യം അണയാതെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനെത്തിയ മനോഹര്‍ പരീക്കറിനെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പേരാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ എത്തുന്നത്.

Goa Chief Minister Manohar Parrikar in state assembly: Today, once again I promise that I will serve Goa with sincerity, integrity, and dedication until my last breath. There is a josh, that is too high and I'm fully in hosh. pic.twitter.com/NwaDxCQrTi

— ANI (@ANI) January 30, 2019