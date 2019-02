ബോളിവു‍ഡ് താരവും ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോഹ്‌ലിയുടെ ഭാര്യയുമായ അനുഷ്‌ക ശർമ്മയും ക്യാപ്റ്റൻ കൂൾ മഹേന്ദ്രസിംഗ് ധോണിയുടെ ഭാര്യയായ സാക്ഷി ധോണിയും ഒരുമിച്ചുള്ള പഴയകാല ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നു. ഇരുവരും ചെറുപ്പം മുതല്‍ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ്. അസാമിലെ സെൻ്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലാണ് ഇരുവരും പഠിച്ചത്. പിന്നീട് പ്ലസ്ടൂ പഠിച്ചതും ഒരുമിച്ചാണ്. മുൻപ് തങ്ങൾ ഇരുവരും ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് അനുഷ്‌ക വെളിപ്പെടുത്തിയിരുനെങ്കിലും ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നില്ല.

📷 | New/Old pictures of Anushka with @SaakshiSRawat and #KarneshSharma ❤️ pic.twitter.com/ecfgRMLSTg

— Anushka Sharma FC™ (@AnushkaSFanCIub) November 19, 2017